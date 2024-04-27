Импортозамещенный SJ-100 прибыл в Жуковский для подготовки к испытаниям

Импортозамещенный самолет Superjet-100 прибыл в аэродром ЛИИ имени Михаила Громова в подмосковный Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Разработкой самолета занимался ПАО «Яковлев». Он уже завершил программу заводских доводочных испытаний и прибыл на аэродром ЛИИ имени Михаила Громова в подмосковный Жуковский, где пройдет летные сертификационные испытания. Для этой цели он совершил перелет общей протяженностью порядка шести тысяч километров с промежуточной посадкой в новосибирском аэропорту Толмачево.

«В целях ускорения сертификации мы осуществляем полеты на первом опытном образце с франко-российскими двигателями SaM146. При этом остальные ключевые системы самолета, включая авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также систему электроснабжения, на этом SJ-100 уже российские. Когда двигатель ПД-8 пройдет запланированные дополнительные испытания, к полетам присоединятся еще два опытных борта», — рассказал гендиректор «Яковлева» Андрей Богинский.

По его словам, SJ-100 выполнит более 200 испытательных полетов.

Отмечается, что по прибытии на аэродром самолет перебазировали в авиационно-технический комплекс «Яковлева».