Белоруссия и Россия договорились об очередном транше для импортозамещения

Белоруссия и Россия договорились о выделении еще одного транша российского кредита на реализацию высокотехнологичных совместных проектов. Об этом сообщил министр промышленности Белоруссии Александр Рогожник.

"Сегодня согласовано 25 проектов, на стадии рассмотрения еще 7, 5 из них уже одобрены российской стороной. Сегодня осталось выбрать совсем небольшое количество ресурсов, но с учетом этих семи проектов они будут все, безусловно, освоены, и с Минпромторгом [РФ] достигнуты договоренности о выделении еще одного транша под высокотехнологичные совместные проекты", - сказал он в эфире телеканала СТВ.

Рогожник отметил, что в рамках сотрудничества с Россией в настоящее время рассматривается "вопрос разработки программы совместного судостроения".

В начале марта заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук сообщил, что объем средств на реализацию 25 согласованных кредитных проектов составляет 81 млрд рублей. По его словам, "еще остается 24 млрд рублей, которые будут также направлены на финансирование инициатив, направленных на импортозамещение". Тогда же он уточнил, что в Белоруссии уже приступили "к практической реализации 16 инвестиционных проектов из этого займа".

Соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд рублей, который будет направлен на реализацию проектов в сфере импортозамещения на фоне западных санкций, Москва и Минск заключили в ноябре 2022 года. Предусматривается, что выполняться проекты будут в Белоруссии в кооперации с российской стороной.