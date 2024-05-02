В России начнут производить белорусскую водку

Московский завод «Кристалл» начнет выпуск белорусской водки. Об этом со ссылкой на источники в отрасли и данные Росаккредитации пишет «Коммерсантъ».

Декларация о соответствии на производство водки «Коноплянка Родниковая» и «Коноплянка Традиционная» была получена предприятием в апреле. Эти бренды входят в портфель ОАО «Минск кристалл» (входит в холдинг «Минск кристалл групп» — крупнейший производитель алкоголя в Белоруссии). По словам собеседника издания, московский «Кристалл» планирует разливать по контракту 5-10 тысяч декалитров белорусской водки в месяц, в том числе для поставок в другие государства.

В прошлом году объем производства алкогольных напитков «Кристаллом» упал на 54,9 процента, до 65,7 тысячи литров, а продажи за тот же период сократились на 15,2 процента. По мнению директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, московский завод за счет «Коноплянки» рассчитывает решить вопрос с загрузкой производства. Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский, в свою очередь, напомнил, что до 2022 года существенную долю в объеме выпуска предприятия занимали иностранные бренды британской компании Diageo, покинувшей рынок РФ — виски White Horse и Bell’s.

По данным Росалкогольтабакконтроля, 85,9 процента от всего импорта водки в Россию приходится на Белоруссию. По мнению Московского, белорусская водка удерживает хорошие позиции на рынке РФ за счет относительно низких цен. Он добавил, что бренд «Коноплянка» ранее был представлен в магазинах «Красное & Белое», однако затем пропал из продажи.

Ранее Министерство финансов России предложило повысить с 1 июня минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди и ликероводочные изделия. Проект приказа ведомства устанавливает минимальную стоимость за 0,5 литра водки на отметке 299 рублей вместо текущих 281 рубля. Коньяк подорожает с 517 до 556 рублей, бренди вырастет в цене до 403 рублей (сейчас — 375).