Российские фермеры получат миллиард рублей на лизинг сельхозтехники

Правительство России дополнительно направит миллиард рублей на обслуживание льготных договоров лизинга сельхозмашин и оборудования. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Это позволит субсидировать договоры на поставку около 2 тыс. единиц различной техники – автомашин, прицепов и полуприцепов, крытых грузовых вагонов, вагонов-цистерн, вагонов-рефрижераторов и контейнеров-рефрижераторов», – говорится в сообщении кабмина.

Всего в 2024 году по договорам льготного лизинга планируется поставить не менее 8,5 тыс. единиц техники – больше, чем в 2023 году.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать господдержку сельхозпроизводителей, которые используют отечественные материалы.