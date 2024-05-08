Российские ученые разработали импортозамещающий ветпрепарат

Ученые из Академгородка Новосибирска создали импортозамещающий противовирусный ветеринарный препарат, который полностью состоит из отечественного сырья. Об этом сообщает Сиб.фм.

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По его данным, противовирусный ветпрепарат «Виталанг-2» может применяться для лечения и профилактики вирусных заболеваний у крупного и мелкого рогатого скота. Кроме того, его можно давать кошкам и собакам.

Данный препарат поступил в продажу в 2020 году при поддержке национального проекта «Мой бизнес». Через три года его внесли в реестр инновационной продукции Новосибирской области.

В конце марта в Россельхознадзоре заявили, что России не угрожает нехватка зарубежных ветпрепаратов. В ведомстве уточнили, что Россельхознадзор всецело выступает за развитие отечественного производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Там также отметили, что иностранные лекарства не нуждаются в полных российских аналогах и добавили, что местные предприятия увеличивают выпуск продукции и активно выводят новые лекарства на рынок.