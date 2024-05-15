РФПИ планирует создать с партнерами из Китая СП по производству лекарственных средств

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует создать совместное с китайскими партнерами предприятие по производству инновационных лекарственных препаратов.

Инвестиции превысят 3 млрд рублей, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев на телефонной конференции в преддверии официального визита российской делегации в Китай.

"Соглашение, которое мы планируем подписать в рамках визита, - совместное предприятие по производству инновационных лекарственных препаратов, вместе с партнерами мы вложим более 3 млрд рублей. Фокус будет на то, чтобы замещать некоторые лекарства на основе компонентов Китая, трансфер китайских технологий. Также это позволит локализовать готовые препараты и разработки с выходом на полный цикл выпуска препаратов", - отметил он.

Дмитриев также сообщил, что в Китае будет подписано соглашение о выпуске в стране ряда российских вакцин.