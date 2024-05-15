РФПИ и Haiwei вложат деньги в строительство терминала по перевалке СУГ

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о планах организации и китайской нефтехимической компании Haiwei инвестировать в строительство первого на Дальнем Востоке морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ), передают «Известия».

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Соответствующее заявление было сделано перед приездом президента РФ Владимира Путина в Китай. Как отмечается, суммарная цена проекта, который реализует ООО «Компания Ремсталь», порядка 30 млрд рублей. РФПИ и Haiwei планируют вложить до 7 млрд рублей.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, благодаря инвестициям РФПИ и партнеров в Хабаровским крае будет построен новый крупный экспортный хаб, который будет стимулировать российские компании увеличивать производство востребованной продукции глубокой нефте- и газопереработки. Логистические издержки, время отгрузки потребителям будут сокращены за счет современного высокотехнологичного терминала с удобным расположением, добавил он.

Ранее Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской магистрали, которая должна соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью.