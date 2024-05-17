Инновационные проекты Амурской области смогут получить до ₽5 млн на развитие

Амурские инноваторы могут получить на развитие своих проектов поддержку в виде льготного кредитования со ставкой вдвое ниже ключевой. Новую программу «Инновации» разработал Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области по инициативе регионального министерства экономического развития и внешних связей.

Как сообщает пресс-служба областного минэкономразвития, Центр поддержки инноваций действует в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным. Центр создан на базе Агентства по привлечению инвестиций и работает уже год. В этом году специалисты Центра начали формировать Реестр инновационных проектов региона. Включение в него расширит доступ к федеральным и региональным мерам поддержки.

Новая программа позволит привлечь до 5 млн рублей по ставке 7% годовых. Основное требование - включение в реестр инновационных проектов области. При этом условия обеспечения кредита подбираются индивидуально. Если таких условий не окажется, то гарантирующую поддержку предоставит Фонд содействия кредитованию на базе амурского Центра «Мой бизнес».

Директор центра кредитной поддержки предпринимательства Лилия Функнер рассказала, что заем можно использовать для инвестиций или оборотных средств на покупку сырья, комплектующих, зарплату работникам, оплату помещений, выполнение контрактов и других целей. Одно из преимуществ программы – возможность получить финансирование без кредитной истории и отсрочка первого платежа до 6 месяцев.