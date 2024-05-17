В Хабаровском крае появится завод по производству конструкций для мостостроения

В поселке Хор Хабаровского края построят завод по производству сборных железобетонных конструкций для мостостроения и дорожного строительства. Частный инвестор – АО «Благовещенский завод МЖБК» – планирует вложить в реализацию проекта 900 млн рублей.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе правительства Хабаровского края, компания уже имеет подобное производство в Башкортостане и Московской области. Продукция завода используется при строительстве дороги «Обход Хабаровска», модернизации БАМа и Транссиба, реконструкции федеральной трассы «Уссури» и в других проектах.

При выходе на проектную мощность завод сможет производить более 50 тыс. кубометров продукции ежегодно. Этого хватит, чтобы обеспечить потребности края, а также поставлять железобетонные изделия по всему Дальнему Востоку. Запуск завода позволит создать 400 новых рабочих мест.