Забайкальские производители получили более 700 млн рублей на развитие бизнеса

Более 700 млн рублей получили предприятия малого и среднего бизнеса от правительства Забайкальского края. Поддержка выделена 170 предприятиям.

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Как сообщает пресс-служба краевого правительства, почти 500 млн рублей из этой суммы направлены на приоритетные секторы: производство, сервис, туризм и логистику.

Вице-премьер правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев на оперативном совещании отметил усилия края в области производства строительных материалов. Льготный займ в 11,5 млн рублей помог местному предприятию ООО «Олимп» запустить производство строительных материалов с использованием вибропрессующего комплекса. Еще один производитель ООО «Русстил» получил займ в 6 млн рублей, на которые было приобретено оборудование для изготовления металлических изделий. Помимо модернизации производственных мощностей предприниматели получают возможность организовать дополнительные рабочие места.

Буянто Батомункуев подчеркнул, что благодаря проведенной мдернизации, местные производители будут готовы поставлять продукцию подрядчикам уже в начале строительного сезона, что будет способствовать выполнению обязательств на территории края.