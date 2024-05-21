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Лавров: РФ из-за санкций США активно работает над импортозамещением в авиаотрасли

Россия на фоне введенных американцами санкций активно работает над импортозамещением в авиационной отрасли.

Лавров: Россия активно работает над импортозамещением в авиаотрасли
© РИА Новости

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества.

"Наш Минпромторг и другие ведомства активным образом и быстрыми темпами замещают любые части, которые мы использовали, получая их с Запада. Сейчас производство двигателей полностью налаживается на российской территории - и всех других компонентов нашей техники", - сказал он.