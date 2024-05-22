Институт Росстандарта заместил импортные измерители мощности для радиоэлектроники

Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта вывел на рынок новую линейку волноводных ваттметров собственного производства.

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Приборы заменят не только устаревшее оборудование, но и недоступные сегодня на рынке зарубежные ваттметры, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"Ваттметры - широко применяемые приборы, однако их парк в России представляют в основном устаревшие модели. К тому же в связи с введенными ограничениями на зарубежные поставки, сегодня непросто приобрести прибор с современными характеристиками и полным сервисным обслуживанием. Благодаря тому, что при производстве новых СВЧ-измерителей применялась доступная электронно-компонентная база, мы полностью обеспечиваем как сервисное, так и гарантийное обслуживание. Вывод на рынок столь востребованного оборудования подтверждает позицию ВНИИФТРИ как одного из флагманов отечественного прецизионного приборостроения", - заявил генеральный директор ФГУП "ВНИИФТРИ" Сергей Донченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Для заказа доступны три типа измерителей мощности: термисторные унифицированные М3-121 (диапазон измерений от 0,01 до 10 мВТ); ваттметры оконечного типа волноводные термисторные М3-122 (диапазон рабочих частот от 16,7 до 37,5 ГГц); ваттметры проходного типа волноводные термисторные М1-37 (диапазон рабочих частот от 16,7 до 37,5 ГГц). Все приборы прошли испытания и внесены в государственный реестр средств измерений.

"Для достижения требуемых сегодня технических характеристик нами были разработаны чувствительные термисторные датчики, технология производства которых была утрачена после развала СССР. На базе этих датчиков и была разработана новая линейка измерителей мощности", - добавил заместитель генерального директора ВНИИФТРИ по электромагнитным измерениям Иван Малай.

ВНИИФТРИ при поддержке государства решает задачи по восстановлению отечественного приборостроения. В ближайшее время на рынок планируется выпустить 11 новых продуктов в области радиотехнических средств измерений. Среди перспективных разработок: серия универсальных осциллографов с полосой пропускания до 1ГГц, квантовые малопотребляющие генераторы сверхстабильной частоты, средства измерений параметров микроэлектронных структур на подложке, малогабаритный носимый высокоточный относительный гравиметр и другие. При этом новый гигагерцовый осциллограф разработки ВНИИФТРИ находится в высокой степени готовности к серийному производству. Прибор успешно прошел испытания в целях утверждения типа средства измерений, в ближайшее время запланировано внесение прибора в государственный реестр средств измерений.

О ВНИИФТРИ

ФГУП "ВНИИФТРИ" является одним из ведущих национальных метрологических институтов. Является важным звеном в управлении национальной системой обеспечения единства измерений и выполняет задачи научно-технического обеспечения и развития метрологии как научной основы измерительной техники. В 1994 году ВНИИФТРИ присвоен статус государственного научного центра РФ.