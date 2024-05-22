«Фанагория» на четверть нарастит инвестиции в производство и виноградники

Объем инвестиций в развитие производства кубанской винодельческой компании "Фанагория" превысит 1,3 млрд рублей в 2024 году.

Средства направят на закладку виноградников, развитие материально-технической базы винодельни и технологического процесса, сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Романишин.

"В 2024 году инвестиции на обновление производства и строительство новых зданий составят порядка 1 млрд 274 млн рублей. Это на 25% больше, чем в прошлом году", - рассказал Романишин в ходе пресс-тура винодельни "Фанагория".

По словам спикера, компания направит 40% от общей суммы инвестиций на закладку виноградников, уходные работы, остальные 60% планируются на развитие технической модернизации производства винодельни.

"Фанагория" - одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла производства. Предприятие имеет одну из крупнейших в России сырьевых баз - виноградники площадью более 4 тыс. га, а также виноградный питомник (2,5 млн привитых саженцев в год). Ежегодно фанагорийские виноградари собирают более 30 тыс. тонн винограда.

О виноделии в регионе

Краснодарский край занимает лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии в стране. На Кубани производится 43% всего российского вина и шампанского. В регионе ежегодно закладывают порядка 1,8 тыс. га молодых виноградников. В 2023 году в регионе на 40% возросло производство саженцев винограда, с 3,2 млн до 4,5 млн штук.