Крупнейший на Дальнем Востоке «сухой порт» появится в Приморье в ближайшие годы. К концу 2027 года порт должен обслуживать экспортно-импортные и внутрироссийские грузопотоки.

Как сообщает пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики, строительством объекта займется компания «ФинИнвест», которая входит в Группу компаний, специализирующуюся на организации международных мультимодальных контейнерных перевозок.

Основная функция порта будет заключаться в хранении контейнерных грузов, поступающих железнодорожным и автомобильным транспортом из портов Приморья, а также в перегрузке и формировании контейнерных поездов в направлении регионов Сибири, Урала и европейской части России. Импортные грузы будут поставляться из Юго-Восточной Азии, в основном из Китая.

Предполагается, что общий объем инвестиций в проект, который будет реализован в статусе резидента ТОР «Михайловский» согласно соглашению с КРДВ, превысит 13,5 млрд рублей. Благодаря этому проекту около 560 жителей Приморского края получат новые рабочие места.

Заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий, отметил, что меры господдержки в рамках преференциального режима ТОР позволят оптимизировать работу Владивостокского и Находкинского портов, увеличить пропускную способность Транссибирской железнодорожной магистрали и повысить конкурентоспособность транспортной системы всего Дальнего Востока.