Кабмин выделит 3,2 млрд рублей на строительство судов в ДФО

Правительство РФ выделит более 3,2 млрд рублей на строительство судов рыбопромыслового флота на дальневосточных верфях. Деньги направят рыбопромышленникам, получившим квоты на добычу краба и взявшим на себя обязательство построить краболовы.

Соответствующее поручение утвердил глава кабмина Михаил Мишустин. На оперативном совещании сегодня он отметил, что в течение трех лет со стапелей должны сойти тринадцать таких краболовов, а выделенные средства помогут ускорить спуск на воду для семи из них.

Минпромторг получил поручение довести выделенные средства до судостроителей в ближайшие сроки.