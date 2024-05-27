Ретейлеров призвали увеличить долю российских вин в высоком ценовом сегменте

Минпромторг призвал увеличить долю российского вина в ценовом сегменте дороже 601 рубля.

Об этом заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов в ходе "Недели российского ретейла".

"Нам нужно вместе поработать над тем, чтобы <...> структура продаж изменилась таким образом, чтобы как бы сбалансировано было, чтобы вот эта доля дорогих вин наших была существенно выше, потому что сейчас, конечно, это очень мало. Я думаю, все производители это подтвердят. Как бы сети преимущественно стараются брать что-то совсем дешевое", - рассказал он на пленарной дискуссии.

Сейчас доля российских вин в структуре продаж в дорогом ценовом сегменте составляет всего 6%, говорится в презентации к выступлению, подготовленной Роскачеством. При этом при цене до 400 рублей эта доля равняется 76%, при цене до 600 рублей - 94%.

"У нас почему-то с давних пор утвердилось, что наша продукция - малых хозяйств, фермерская, не только про винодельни говорю - она почему-то должна быть дешевле, <...> а дорогое мы возьмем в импорт", - отметил Кузнецов.

В структуре выручки доля российских вин составляет 32%, сказано в презентации, импортная занимает долю в 68%. В натуральном выражении доля российских тихих вин составляет 52%, игристых - 68%.