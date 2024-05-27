Отечественные вина появятся во всех российских ресторанах

Рестораторы в России будут обязаны выделить квоту в меню для вин отечественного производства. Данный вопрос уже прорабатывается представителями Минпромторга, Минсельхоза и общепита, передают «Известия».

По словам главы департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никиты Кузнецова, обязательная доля продукции от общего количества наименований вина в меню может составить 10–20%. Он выступил на форуме «Неделя российского ритейла». Представитель ведомства подчеркнул, что в настоящее время идет разработка соответствующего законопроекта, его положения уточняют.

Кузнецов отметил, что в дальнейшем «стартовая цифра» будет повышаться. Благодаря принятию данной меры отечественный рынок будет активно развиваться. Кроме того, производители, дистрибьютеры и торговые сети начнут более тесно взаимодействовать. Доля отечественного рынка в выручке розницы составляет чуть более 30%, а в натуральном выражении — чуть более 50%, следует из данных Роскачества.

Ранее издание «РБК Вино» сообщило, что ООО «Раевская Лоза» планирует инвестировать в развитие винодельни «Мариваль» в Краснодарском крае. Как уточнялось, речь идет о сумме в 800 млн рублей.