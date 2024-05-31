На развитие Северного морского пути направят 2 трлн рублей

Около 2 трлн рублей планируется потратить до 2035 года на реализацию плана мероприятий по развитию Северного морского пути. Планом предусмотрено строительство морского флота, а также строительство и реконструкция портов и терминалов. Цифры привел заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на «Морском конгрессе», который в эти дни проходит во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба «Морского конгресса», Гаджимагомед Гусейнов коснулся вопроса обновления логистической системы на Дальнем Востоке. Северный морской путь – одно из ведущих ее направлений.

План правительства РФ, направленный на развитие СМП реализуется с 2022 по 2035 годы. Документом предусмотрено строительство атомного ледокольного флота, судов аварийно-спасательного флота, грузовых судов.

Также планируется построить или реконструировать около 14 портов и терминалов, расположенных на побережье трассы Северного морского пути.

Гаджимагомед Гусейнов напомнил, что по поручению президента в 2022 году была запущена «морская электричка» – регулярное сообщение из западных портов страны на восток. Замминистра добавил, что это сделано для развития новых логистических маршрутов, которые изначально шли по железной дороге, а сейчас появляется возможность переправлять грузы морским сообщением.

Ранее сообщалось, что ведется разработка проекта отечественного арктического транспортного рефрижератора «80 лет Победы», который будет транспортировать морепродукты по Северному морскому пути с Дальнего Востока в европейскую часть страны.