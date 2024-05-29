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Россия намерена замещать импорт непродовольственных потребительских товаров

Россия с момента введения продэмбарго в 2014 году смогла увеличить долю отечественных продуктов - сейчас она составляет около 80%. Теперь задача - увеличить внутреннее производство непродовольственных потребительских товаров, пока импорт занимает половину рынка. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на форуме "Неделя российского ритейла".

Россия увеличит производство непродовольственных потребительских товаров
© ТАСС

Он отметил, что по итогам 2023 года розница вернулась на траекторию роста: неплохо вырос продовольственный сектор, еще сильнее вырос оборот непродовольственных товаров. И по итогам первого квартала повышательная тенденция сохраняется.

Торговый бизнес успешно справляется с беспрецедентным внешним давлением: если в 2022 году из-за ухода некоторых транснациональных брендов количество вакантных площадей в торговых центрах составляло 15-20% в зависимости от региона, то сейчас сократилось до 5-8%.

"И очень радует, что освободившиеся места занимают отечественные бренды, которые сейчас растут у нас двухзначными темпами, опережая бренды Турции, Китая и Белоруссии", - подчеркнул министр.

Алиханов напомнил, что после первой волны антироссийских санкций в 2014 году доля отечественных продуктов в торговых сетях значительно выросла - с 65 до 80%. Теперь задача - заместить импорт непродовольственных товаров. И это сложнее, поскольку "непродовольственный сектор больше, номенклатура там сложнее и интереснее", пояснил министр. По его оценке, сейчас примерно половина оборота непродовольственного сектора - это импорт (около 10 трлн руб.).

"То есть объем рынка просто гигантский, это большой простор для инвестиций. И очень широкую номенклатуру непродовольственных потребительских товаров мы в состоянии производить в больших объемах и делать это очень качественно; а по целому ряду направлений у нас серьезные недозагруженные мощности", - сказал Алиханов.

Так, в косметике, парфюмерии загрузка на разных заводах составляет от 40 до 60%. Таким образом, "есть, куда расти", считает он.

Чтобы увеличить долю российской продукции в ритейле (как в оффлайн, так и онлайн), подготовлен законопроект о "российской полке", по которому будет установлена доля товаров отечественного производства в магазинах или в выдаче на сайтах маркетплейсов.

По мнению Алиханова, наши товары по качеству давно соответствуют лучшим мировым стандартам. И большинство российских потребителей, по данным как Роскачества, так и ВЦИОМ, были бы рады увеличению доли российских брендов на полках.

При этом важна не только традиционная розница, но и онлайн-каналы. За последние пять лет этот сектор вырос почти в пять раз до более 4 трлн оборота. И поскольку онлайн-торговля стала весомой частью экономики (на долю маркетплейсов приходится 15% от всей торговли), она не может существовать вне нормативного поля.

"На наш взгляд, здесь, конечно, должны быть дополнительно прописаны права партнеров-продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов. И отдельно хочу отметить необходимость включения этого сегмента в систему защиты от подделок и контрафакта. Сейчас у нас идет работа над этим законопроектом вместе с депутатами Госдумы и с сенаторами", - рассказал Алиханов.

При этом он подчеркнул, что цель Минпромторга заключается отнюдь не в закручивании гаек, а в создании прозрачных правил игры. Рыночная сила у маркетплейсов гораздо выше, чем у небольших производителей или продавцов. Тут важна балансировка.

Импортозамещение
Антон Алиханов
ВЦИОМ
Минпромторг
Госдума