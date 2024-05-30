В Хабаровске показали российские новинки электроники

Производственники Дальнего Востока познакомились с отечественными IT-решениями.

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В конце мая на Дальний Восток с официальным визитом заглянул российский производитель электроники — компания Fplus, которая занимается выпуском различной продукции: от смартфонов до серверов. Передовая группа посетила Хабаровск, чтобы «людей посмотреть», но, в первую очередь, «себя показать». Корреспондент EastRussia отправился на презентацию-встречу.

Импортозамещение полным ходом

— Наверняка же видели гаджеты, которыми проводники поездов пользуются при проверке электронных билетов? — вопросом на вопрос о том, что производит Fplus, отвечает мне представитель компании.

— Вчера только в поезд садился, видел, конечно же, — отвечаю я. В ответ слышу:

— Наша продукция! Помимо РЖД, из известных обывателю компаний нашей продукцией также пользуется «Аэрофлот», взамен IPad`ов.

Еще в 2018 году в компании задумались об импортозамещении IT-оборудования. К весне позапрошлого года появился собственный бренд Fplus, а сегодня уже три десятка продуктов включены в реестр Минпромторга. Это означает, что продукцию Fplus — наряду с другой «реестровой» — могут приобретать госкомпании и корпоративные заказчики, взамен импортного оборудования.

«Сегодня мы — крупный федеральный IT-холдинг, у которого есть собственное производство, дистрибуция, розница, логистика. В нашей компании работают свыше двух тысяч сотрудников. В 2022 году в рейтинге крупнейших IT-компаний России мы заняли первое место», — рассказала в ходе презентации руководитель региональных продаж Fplus Анастасия Никовская.

У Fplus самая широкая линейка IT-оборудования среди российских производителей, в Подмосковье у компании собственный завод на 25 тыс. кв. метров, где производят мониторы, ноутбуки, серверы, принтеры — в общем, все то, что принято называть «железом».

При этом заказчик может выбирать не просто разрозненное оборудование, а готовое решение «под ключ». К примеру, на предприятии есть сотрудники. которые работают, как говорится, «в поле»: сегодня в офисе, завтра — на удаленном объекте, при этом им необходимо полноценное рабочее место. Пожалуйста, берите программно-аппаратный комплекс на основе планшета Fplus T1100-RUS. Это российский планшет на отечественной операционной системе с набором необходимых для работы программ, в том числе офисным пакетом и мессенджерами.

Сервер – наше все

Отдельная гордость Fplus — серверный портфель. Буквально на днях компания выпустила новинку - сервер «Буран», который предназначен для задач, требующих максимальной производительности: на таких машинах обрабатывают данные провайдеры сотовой связи и интернета, транспортные компании, банки и важнейшие госсистемы, например, всем известные «Госуслуги».

Ведущий менеджер отдела технической поддержки Вячеслав Кугуенко, кажется, может рассказывать о серверах часами: как разрабатывали, что улучшили, какой результат в итоге получили. К примеру, сервер «Спутник» уже 1,5 года успешно продается по всей стране. Присутствующие на презентации в зале IT-специалисты задают специфические вопросы о технических характеристиках, сервисе и скорости реакции Fplus на возникающие запросы.

«Важно, что оборудование мы производим самостоятельно, обеспечиваем его сервисную поддержку и обслуживание, а значит заказчики избавлены от рисков, которые им грозят при выборе оборудования, ввезенного по непонятным схемам параллельного импорта», — резюмирует Вячеслав Кугуенко.

Главное — безопасность

За чашкой кофе разговариваем с представителями компании, они отмечают, что пока в нашей стране еще не все пользователи осознали неизбежность импортозамещения.

«Пока инфраструктурное и офисное оборудование работает, никто об этом попросту не задумывается. Но рано или поздно ему требуется обслуживание или замена, и вот тогда начинаются поиски альтернативы. А у нас такая альтернатива уже есть, причем наши решения не уступают зарубежным аналогам», — говорит собеседник.

Понятное дело, что «железо» не может работать само по себе, для этого необходимо программное обеспечение. Fplus активно сотрудничает с ведущими отечественными разработчиками ПО. В компании считают, что каждый должен заниматься своим делом: производитель — аппаратной частью, разработчик — софтом, и уже совместно работать над их совместимостью. Одной из таких точек соприкосновения является мобильная операционная система «Аврора», которая используется на смартфонах и планшетах Fplus. Именно эта ОС установлена в тех самых гаджетах, которыми пользуются проводники пассажирских вагонов РЖД, о которых мы рассказывали выше.

«Сейчас мы делаем упор на защищенности и безопасности мобильных устройств, но конечно же не забываем и об удобстве пользователей. Для того, чтобы смартфоном было комфортно пользоваться, у него должны быть не только современные технические характеристики, но и большое количество привычных приложений. В будущем отечественные смартфоны станут обычным делом, но для этого необходимо время. Ведь работой над ними российские производители и разработчики занялись не так давно», — отметил представитель Fplus.

Клиенты всякие важны

Сегодня на Дальнем Востоке реализуется большое количество проектов, в первую очередь, инфраструктурных — в области горноперерабатывающей промышленности, энергетики, нефти и газа, а также традиционные производства для ДФО — рыба и лес.

«На кого вы рассчитываете в первую очередь на дальневосточном рынке? Кто может стать вашим клиентом?», — спрашиваю я.

«Мы готовы работать со всеми: госсектором, транспортными компаниями, производственными предприятиями. Кого-то отдельно не выделяем, но очень хотим узнать потребности клиента, чтобы предложить ему уже существующие продукты или разработать новые под конкретные задачи. Главная же цель на сегодня — заявить о себе, чтобы клиент, когда ему понадобится техническое перевооружение, знал, что надо обращаться к нам или к нашим партнерам», — рассказали в Fplus.

Первый шаг сделан. Через несколько дней Fplus расскажет о себе во Владивостоке.