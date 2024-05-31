Число продуктов в едином реестре российского ПО превысило 21 тыс.

Число позиций в реестре российского программного обеспечения (ПО) превысило отметку в 21 тыс., следует из презентации замдиректора департамента развития IT-отрасли Минцифры РФ Алексея Дорожко, с которой ознакомился ТАСС.

Всего в реестре 21 201 продуктов и 7 928 правообладателей, следует из презентации. В середине апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в списке более 20 тыс. IT-решений - таким образом, чуть более, чем за месяц туда добавилось более 1 тыс. позиций.

Единый реестр российского ПО и единый реестр ПО Евразийского экономического союза нужны для расширения использования отечественной IT-продукции и продукции из стран ЕАЭС в органах власти РФ, а также для оказания правообладателям ПО господдержки. Для ПО, сведения о котором содержатся в российском реестре, предусмотрено освобождение от НДС.