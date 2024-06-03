Названы даты проведения XIV Международной строительной выставки «СтройЭкспоКрым»

С 11 по 13 сентября, при поддержке Министерства строительства и архитектуры РК, в отеле «Ялта-Интурист» состоится XIV Международная строительная выставка «СтройЭкспоКрым», на которой ведущие поставщики и производители строительного комплекса представят новинки и инновационные решения в области проектирования, производства строительных материалов, оборудования и инструментов дизайн-ориентированных отделочных предметов.
Среди экспозиций:
- Строительные материалы для домостроения.
- Отделочные материалы и оборудование.
- Фасады, кровля и изоляция.
- Двери, окна, автоматика.
- Интерьер, декор, свет.
- Климатические технологии.
- Альтернативные источники энергии.
- Средства настройки систем вентиляции, отопления.
- Другое.
Параллельно с выставочной площадкой проводится серия деловых мероприятий: семинары, круглые столы, мастер-классы для владельцев, руководителей и специалистов строительной отрасли с целью обмена мнениями, опытом, поиска партнеров, расширения рынка сбыта и достижения общих взаимовыгодных решений.
На мероприятии ожидаются представители:
- Профильных министерств.
- Профессиональные Союзы и Ассоциации застройщиков.
- Подрядчики, архитекторы и дизайнеры.
- Предприниматели и инвесторы.
- Производственные компании и промышленные группы.
- Ритейлеры, закупщики.
- Международные, федеральные и региональные СМИ.
Выставка будет проходить в рамках III Международной конференции по комплексному развитию территорий полуострова – «Крым Урбан Форум».
Дата проведения: 11-13 сентября 2024 г.
Место проведения: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, 50, отель «Ялта-Интурист».
Для получения подробной информации звоните по номеру: +7 (978) 900 90 90
Официальный сайт мероприятия