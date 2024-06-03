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Названы даты проведения XIV Международной строительной выставки «СтройЭкспоКрым»

С 11 по 13 сентября, при поддержке Министерства строительства и архитектуры РК, в отеле «Ялта-Интурист» состоится XIV Международная строительная выставка «СтройЭкспоКрым», на которой ведущие поставщики и производители строительного комплекса представят новинки и инновационные решения в области проектирования, производства строительных материалов, оборудования и инструментов дизайн-ориентированных отделочных предметов.

Названы даты проведения XIV Международной строительной выставки «СтройЭкспоКрым»
© Партнерский материал

Среди экспозиций:

  • Строительные материалы для домостроения.
  • Отделочные материалы и оборудование.
  • Фасады, кровля и изоляция.
  • Двери, окна, автоматика.
  • Интерьер, декор, свет.
  • Климатические технологии.
  • Альтернативные источники энергии.
  • Средства настройки систем вентиляции, отопления.
  • Другое.

Параллельно с выставочной площадкой проводится серия деловых мероприятий: семинары, круглые столы, мастер-классы для владельцев, руководителей и специалистов строительной отрасли с целью обмена мнениями, опытом, поиска партнеров, расширения рынка сбыта и достижения общих взаимовыгодных решений.

На мероприятии ожидаются представители:

  • Профильных министерств.
  • Профессиональные Союзы и Ассоциации застройщиков.
  • Подрядчики, архитекторы и дизайнеры.
  • Предприниматели и инвесторы.
  • Производственные компании и промышленные группы.
  • Ритейлеры, закупщики.
  • Международные, федеральные и региональные СМИ.

Выставка будет проходить в рамках III Международной конференции по комплексному развитию территорий полуострова – «Крым Урбан Форум».

Дата проведения: 11-13 сентября 2024 г.

Место проведения: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, 50, отель «Ялта-Интурист».

Для получения подробной информации звоните по номеру: +7 (978) 900 90 90

Официальный сайт мероприятия