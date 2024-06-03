Объявлены даты проведения «Крым Урбан Форума»

11-13 сентября 2024 года в отеле «Ялта-Интурист» состоится III Международная конференция по комплексному развитию территорий полуострова «Крым Урбан Форум», которая объединит на своей площадке лидеров отрасли со всей России и ближнего зарубежья. Мероприятие проходит при поддержке и участии профильных федеральных и региональных Министерств.

«Крым Урбан Форум» является универсальной площадкой мультиформатного диалога для генерации новых идей, которые находят развитие в проектах экономического, культурного и социального потенциала Крыма и других регионов, а также для решения широкого спектра задач бизнеса, власти и общества.

Более 200 компаний-участников продемонстрируют высокотехнические разработки с целью поиска новых партнеров для реализации совместных инвестиционных проектов. Форум включает в себя разноплановую программу: круглые столы, панельные дискуссии, доклады, обмен опытом, обзоры кейсов и презентации проектов. Событие традиционно соберет стратегов, законодателей, экспертов, предпринимателей и представителей государственных учреждений и ведомств.

Выставочная экспозиция включает:

«СтройЭкспоКрым» - XIV Международная строительная выставка, на которой будут представлены: строительные материалы и оборудование, дизайн архитектурной и световой среды, строительные технологии и умная инженерия.

«МВМК» - XIV Международная выставка мебели в Крыму. Среди основных экспозиций будет представлена – мебель, декор, оборудование, комплектующие и фурнитура.

«М2 Expo» - Ярмарка недвижимости направлена на профессионалов рынка – риэлторов, девелоперов и застройщиков городской и загородной недвижимости, банки, агентства, управляющие компании, дизайнеров.

В рамках Форума состоится подведение итогов III ежегодной премии «CRIMEA URBAN AWARDS» - это мероприятие, отмечающее достижения в сфере жилой городской недвижимости и комплексного развития территорий в Республике Крым и городе Севастополе.

Посещение бесплатное, на мероприятие необходима регистрация.

Дата проведения: 11-13 сентября 2024 года

Место проведения: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, 50, отель «Ялта-Интурист».

Email: info@expocrimea.com

Для получения подробной информации и участия в мероприятии обращайтесь по телефону: 8 (978) 900 -90-90

Официальный сайт мероприятия.