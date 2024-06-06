Глава Корпорации МСП рассказал о помощи производителям одежды

Малый и средний бизнес из сферы легкой промышленности сможет привлекать средства под специальные «зонтичные» поручительства. Лимит на них уже выделен Корпорацией МСП, под него бизнес сможет получить суммарно 10 миллиардов рублей кредитов. Об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума — 2024 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Одной из особенностей этого механизма, по его словам, является возможность получения отсрочки на уплату основного долга.

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«Малые и средние предприятия легкой промышленности — один из драйверов импортозамещения. Они в числе первых отреагировали на уход западных производителей с нашего рынка. Чтобы поддержать эти предприятия и придать импульс их развитию, Корпорация МСП выделила для них специальный лимит «зонтичных поручительств, который предусматривает 50-процентное обеспечение и уровень потерь 6 процентов. С помощью этого механизма производители текстильных изделий и одежды, а также МСП в области дизайна смогут привлекать до 50 миллионов рублей с возможностью отсрочки уплаты основного долга по кредиту не менее чем на три месяца с даты выдачи денежных средств», — отметил Александр Исаевич.



Для получения специальных «зонтичных» поручительств представителям малого и среднего бизнеса необходимо относиться к одной или нескольким профильным отраслям (видам деятельности). Это классы 13 «Производство текстильных изделий» и 14 «Производство одежды» раздела С «Обрабатывающие производства» ОКВЭД, а также группы 74.10 «Деятельность специализированная в области дизайна» раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая».

«По последним данным, у нас в сфере производства одежды зарегистрировано около 34 тысяч представителей МСП. При этом каждый четвертый предприниматель в этой сфере был зарегистрирован в 2023-2024 годах. Интерес к ней возрос с уходом иностранных производителей, на рынок вышли новые отечественные бренды. Наши «зонтичные» поручительства помогают МСП в этой сфере получить доступ к цивилизованному банковскому кредитованию. Мы берем на себя часть ответственности за предпринимателей, что позволяет им получать выгодное финансирование, а не обращаться в банки за дорогими потребительскими кредитами для вложений в свой бизнес», — добавил Александр Исаевич.



Он напомнил, что благодаря «зонтичным» поручительствам МСП уже привлекли более 60 тысяч кредитов на общую сумму почти 700 миллиардов рублей. При этом важно, что каждый третий бизнес не смог бы получить взаимное финансирование без использования этого инструмента господдержки.