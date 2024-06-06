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Сергей Собянин сообщил о запуске в Москве новых импортозамещающих производств

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» запустили новые импортозамещающие производства. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Собянин сообщил о запуске в Москве новых импортозамещающих производств
© Mos.ru

«Так, предприятие, выпускающее радиоэлектронную аппаратуру на площадке “МИЭТ”, начало выпуск печатных плат — ключевого элемента всех электронных устройств. Основной потребитель — российские производители радиоэлектронной аппаратуры», — написал Мэр Москвы.

Электротехническую обработку изделий проводят при использовании оборудования и химических составов российского производства.

Другой резидент особой экономической зоны — производитель металлорежущего инструмента — начал серийный выпуск твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла. Продукцию покупает свыше 650 компаний в России и дружественных странах. Инвестиции в расширение производства на площадке «Печатники» составили более 400 миллионов рублей.

Импортозамещение
Сергей Собянин