Импортозамещенный Superjet начал летные испытания

Импортозамещенный ближнемагистральный лайнер SJ-100 приступил к выполнению сертификационных летных испытаний. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). RT на русском

«Опытный образец импортозамещенного ближнемагистрального самолета Superjet-100, разработанный ПАО «Яковлев», приступил к сертификационным летным испытаниям», — сказано в тексте. Газета.Ru

В ОАК отметили, что первый полет состоялся на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в городе Жуковский, в ходе него испытывалась отечественная топливная система самолета. ТАСС