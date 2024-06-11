Россия начнет выпускать собственное оборудование для эффективной добычи нефти

Компания «Газпром нефть» завершила испытания первого российского комплекса для гидроразрыва пласта (ГРП). Совместно с партнерами она успешно провела тестирование отечественного оборудования, которое необходимо для повышения нефтеотдачи и разработки большинства месторождений.

«Системная работа, проводимая российскими предприятиями в кооперации с отраслевыми заказчиками, позволяет создавать востребованные топливно-энергетическим комплексом решения. Рассчитываю, что данная работа и мероприятия по увеличению доли отечественных компонентов будут продолжены, и производитель уже в 2025 году приступит к серийному выпуску», — заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.



Единую методику для полевых испытаний разработал Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). Проект был реализован на месторождениях «Газпром нефти» в Западной Сибири, а организовал тестирование «Единый оператор испытаний» — национальная экспертная площадка для апробации нового российского оборудования.

«Разработка трудноизвлекаемых запасов является одной из важнейших стратегических задач российской энергетики. Появление флота ГРП российского производства поможет не только развивать добычу, но также станет важным шагом по достижению технологического суверенитета», — отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.



Полевые испытания подтвердили соответствие отечественного оборудования отраслевым стандартам и его эксплуатационные характеристики. Первый российский флот ГРП получил сертификат о готовности к серийному производству и промышленному применению.