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"Ъ": разработан мини-компьютер на базе российского процессора "Эльбрус-2С3"

Компания «Росэлектроника», входящая в холдинг «Ростех», разработала уникальный одноплатный компьютер МП21 на базе процессора «Эльбрус-2С3». Размеры нового устройства составляют всего 95 на 95 мм, что делает его самым миниатюрным компьютером на базе данного чипа. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

Разработан самый маленький компьютер на базе "Эльбруса"
© РИА Новости

Модуль МП21 выполнен в бескорпусном исполнении и весит около 100 граммов без теплораспределительной пластины. Его потребляемая мощность составляет менее 40 Вт, а температурный диапазон работы – от -40 до +55 градусов Цельсия. Работа над созданием новой технологии велась специалистами Института электронных управляющих машин им. Брука («ИНЭУМ»), также входящего в состав «Росэлектроники».

В основе МП21 лежит двухъядерный процессор «Эльбрус-2С3» с тактовой частотой не менее 1,6 ГГц, оснащенный встроенным графическим ядром. Это позволяет использовать компьютер в системах отображения информации. Также устройство оснащено оперативной памятью до 8 ГБ и твердотельным накопителем от 60 до 480 ГБ.

Как подчеркивает «Ростех», МП21 является полностью российской разработкой, способной заменить иностранные аналоги. Учитывая высокие требования к информационной безопасности, компьютер может быть успешно использован на различных объектах. Предполагается, что он найдет свое применение в бортовых вычислителях авиационной техники.

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