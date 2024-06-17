В России создали аналог квадрокоптера Mavic

Российские инженеры создали дрон-разведчик квадрокоптерного типа «Сталкер», который называют аналогом используемого в зоне специальной военной операции (СВО) китайского беспилотника DJI Mavic 3. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Себестоимость "Сталкера" меньше, чем у западного образца. Делают его на 3D-принтере, пульт управления свой. Но главное: работает квадрокоптер на других частотах. То есть пересекаться с "Мавиком" он не будет, а значит, силам РЭБ станет легче работать по вражеским дронам. Тестовую партию вот-вот отправят на СВО», — говорится в сообщении.



Новый дрон полностью состоит из российских комплектующих. Длительность полета составляет 40 минут, а дальность приема сигнала — более десяти километров. Опытный образец, который испытывают на полигоне, развивает скорость более 60 километров в час на высоте до четырех километров. Дрон весом 1,1 килограмма получил камеру, снимающую видео в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду. Отмечается, что окончательные характеристики беспилотника раскроют после завершения его обкатки.

Ранее в июне стало известно, что специалисты учебного центра по подготовке операторов дронов «Небесный воин» разработали квадрокоптер с револьверной системой сброса боеприпасов. Аппарат на базе сельскохозяйственного беспилотника несет 16 осколочных гранат ВОГ-17.