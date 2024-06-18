На Дальнем Востоке планируют нарастить объем инвестиций до ₽8,5 трлн

На Дальнем Востоке планируют до 2030 года увеличить объем инвестиций до 8,5 трлн рублей. На сегодня инвестиции в проекты с господдержкой в макрорегионе позволили привлечь более четырех трлн рублей инвестиций.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента соцразвития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития Григория Смоляка, за десять лет в ДФО создано 801 предприятие. Лидерами по объему инвестиций стали отрасли газо- и нефтехимии, горнорудной промышленности, металлургии, логистики и недвижимости.

«Динамика у нас хорошая, в перспективе до 2030 года мы рассчитываем на 8,5 трлн рублей инвестиций. Планируем ввести 1,7 тыс. предприятий, создать 230 тыс. новых рабочих мест. На все эти объемы уже есть обязывающие соглашения инвесторов», – сказал Смоляк.



Он уточнил, что рост инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке уже втрое опережает среднероссийский показатель. Средняя заработная плата на предприятиях резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток на 51% выше среднероссийской.

В прошлом году полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе заседания совета ДФО отметил, что Дальний Восток – лидер в России по привлечению инвестиций на душу населения. По его словам, объем фактических инвестиций на Дальнем Востоке в проекты с государственной поддержкой составил 3,2 трлн рублей, уже введено в эксплуатацию 636 проектов, создано 118 тыс. рабочих мест.