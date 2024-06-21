Мишустин заявил об успехе импортозамещения в нескольких отраслях

Россия успешно импортозамещает продукцию в нескольких отраслях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

"Практически в каждой отрасли сегодня активно реализуется государственная программа импортозамещения, которая направлена на создание устойчивого экономического суверенитета. Есть существенные результаты в энергетике, в авиационной, в пищевой промышленности, в судостроении, в сфере минеральных удобрений", - сказал он.



Как констатировал Мишустин, эффективно налажено производство продуктов, что позволяет стране обеспечивать себя зерном, растительным маслом, рыбой, мясом, картофелем, молоком, овощами и другими видами продовольствия.

"Мы продолжим реализацию мер, направленных, в том числе на снижение административной нагрузки, увеличение числа малых и средних предприятий, поддержание стабильности на товарных рынках и экономической обоснованности тарифов. Все это будет способствовать дальнейшему развитию конкуренции в стране", - уверен он.



Премьер обратил внимание, что в 2023 году национальная экономика продолжила адаптироваться к меняющимся условиям мирового рынка и повышала свою устойчивость к санкциям, внешним шокам. По его словам, своевременные законодательные изменения, совместные усилия правительства и Центрального банка помогли снизить риски в финансовом секторе, поддержать бизнес и нарастить возможности внутреннего рынка, стабилизировать цены на ряд социально значимых товаров, не допустить дефицита.