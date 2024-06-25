В Чувашии открыли импортозамещающее производство лакокрасочных покрытий

Цех по серийному производству импортозамещающей системы лакокрасочных покрытий открылся в Чувашии в компании "Элкон".

Это позволит освоить не менее 15% российского рынка и выйти на зарубежную торговлю, написал в своем Telegram-канале глава региона Олег Николаев.

"В День Республики открываем цех по серийному производству импортозамещающей системы покрытий [общества] "Элкон". <…> Выпуск новых видов продукции будет осуществляться с целью освоения не менее 15% российского рынка и выхода на зарубежные рынки", - отметил Николаев.



В сообщении пресс-службы администрации главы республики уточняется, что это производство антикоррозионных цинконаполненных покрытий, обладающих высокой эффективностью и используемых в энергетике, различных отраслях промышленности.

"Новые составы защитят металлоконструкции, сохранят жизненный цикл оборудования, снизят риски аварий и обеспечат эффективное функционирование промышленной инфраструктуры", - подчеркивается в сообщении.



Николаев написал, что с запуском цеха объем реализуемой продукции вырастет на 30 - 40%, в год планируется выпускать 500 тонн. Было отмечено, что товар планируется поставлять в Азербайджан, Узбекистан, Киргизию, Казахстан, Литву, Белоруссию, Грузию, Армению и ОАЭ.