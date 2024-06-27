В Москве запустили карту «Тройка» с российским чипом нового поколения

У пассажиров общественного транспорта в Москве появилась возможность приобрести транспортную карту «Тройка» с российским чипом нового поколения.

Его основное отличие от предыдущего чипа — увеличенный в три раза объем памяти, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

«В продаже есть уже пять тысяч карт с новой микросхемой. В этом году мы продолжим выпуск "Троек" с чипом, аналогов которому в России нет. У него в три раза больше памяти, чем в предыдущей версии. Это полностью российская разработка, благодаря новому чипу мы сможем в будущем внедрять дополнительные тарифные решения для пассажиров и развивать билетную систему на базе "Тройки" в регионах», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Разработка российского чипа нового поколения началась в подмосковном Зеленограде в 2019 году. Его протестировали в метро в конце 2023-го. Испытания прошли успешно, поэтому чип было решено запустить в серийное производство.

Оплатить проезд в метро Москвы и Санкт-Петербурга можно и обычной банковской картой.