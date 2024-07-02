Голикова: свыше 60% продаваемых в РФ лекарств производят в стране

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Свыше 60% продаваемых в России лекарств производится в стране. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, за последние три года рынок России показывает рост не только в натуральном, но и денежном выражении.

«63% продаваемых лекарственных препаратов производится в стране. Это каждая третья упаковка из пяти, потребляемых гражданами», — добавила Голикова на стратегической сессии по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».



Она отметила, что почти 46% всех наименований лекарств производятся в РФ по полному циклу, включая синтез субстанции.