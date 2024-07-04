В Минпромторге рассказали, без чего невозможно импортозамещение в РФ

Импортозамещение в России не представляется возможным без экспорта. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

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По словам собеседника, сделать полноценно локализованный продукт можно только при условии, что он будет обладать экспортным потенциалом в силу ограниченности внутреннего рынка. Как уточнил Осьмаков, любая продукция подпадает под это правило.

Он отметил, что стимул обеспечить его максимальную локализацию в России может появиться, если товар обладает экспортным потенциалом и присутствует понимание, где на него есть спрос. Так, можно выстроить систему местных поставщиков, пояснил собеседник. По его словам, это еще и значительно сократит издержки при масштабировании бизнеса.

Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне «Технополис Москва» заработали новые импортозамещающие производства. Резидентам технополиса удалось наладить выпуск печатных плат для радиоэлектронной промышленности, а также твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла. Инвестиции в новое производство составили более 400 млн рублей.