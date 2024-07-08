На "Иннопроме" презентовали макет головного вагона высокоскоростного поезда

Полноразмерный макет головного вагона высокоскоростного поезда компании "Уральские Локомотивы" (входит в холдинг СТМ) презентовали на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС. Поезд будет использован на первой ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

"Сейчас ведется работа с производителями комплектующих с точки зрения создания этих новых видов изделий. Например, там тяговый двигатель - такой мощности, такой скорости не производился для таких поездов. Требуется большая работа совместно с производителями комплектующих, чтобы они смогли произвести такие компоненты и уложиться достаточно в рекордные сроки", - отметил на презентации заместитель генерального директора Группы Синара Антон Зубихин.



Салон представленного среднего класса оборудован мультемидийными панелями, создающими уютную и современную атмосферу, широкими мягкими сидениями с обивкой под кожу в один ряд, большим проходом для удобства пассажиров. Также здесь идет звуковая трансляция о достопримечательностях.

Максимальная достигаемая скорость электропоезда 400 км/ ч, а скорость в эксплуатации - 360 км/ч.

Ранее сообщалось, что РЖД подписали контракт с "Уральскими локомотивами" на 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на церемонии начала строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург сообщил, что группа Синара станет головным исполнителем по проекту производства поездов для ВСМ на площадке "Уральских локомотивов" в кооперации с "Трансмашхолдингом" (ТМХ). Для этого на площадке предприятия планируется строительство двух новых корпусов общей площадью 60 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций в проект около 35 млрд рублей.

Строительство ВСМ Санкт Петербург - Москва предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Целевые показатели проекта предусматривают увеличение пассажиропотока высокоскоростного сообщения между двумя городами с около 5 млн пассажиров до 23 млн к 2030 году.

8-11 июля в Екатеринбурге проходит Международная промышленная выставка "Иннопром", на которой 9 июля ожидается премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это одна из крупнейших в России и ЕАЭС промышленных выставок, проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года, исключением стал 2020 год, когда выставка была отменена из-за пандемии COVID-19. Организаторами выставки являются правительство Свердловской области, Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС - генеральное информационное агентство.