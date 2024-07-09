В Минпромторге высказались за дальнемагистральный самолет

России необходим собственным дальнемагистральный самолет, в качества опоры можно использовать серию Ил-96, которая должна пройти модернизацию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга России Антона Алиханова.

«Нам 100% нужен дальнемагистральный самолет, потому что вот эти 15% перевозок - чуть больше, которые не покрываются «Суперджетом» и МС-21, совершенно точно быть закрыты нашим самолетом. Поэтому семейство «Ил» в одной из возможных комплектаций возьмет на себя эту функцию с учетом требуемой доработки», — заявил Алиханов в рамках форума-выставки «Иннопром-2024».



Самолеты Ил-96 в данный момент эксплуатируются только специальным летным отрядом «Россия».

До этого крупнейший производитель авиационной техники, американская корпорация Boeing столкнулась с проблемами производства новых самолетов из-за введенных против России санкций.