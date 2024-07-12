Подмосковье лидирует в РФ по проектам импортозамещения

Более 310 инвестиционных проектов, направленных на развитие импортозамещения, планируют реализовать в Московской области до 2027 года, более трети из них уже запущены.

Регион занимает лидирующую позицию среди субъектов РФ по количеству проектов технологического суверенитета, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева по итогам участия в Международной промышленной выставке "Иннопром".

"Московская область является лидером по числу проектов импортозамещения. В настоящее время в регионе реализуется 313 проектов технологического суверенитета. Общий объем заявленных инвестиций в эти проекты превышает 283 млрд рублей. За счет их реализации будут созданы более 29 тыс. рабочих мест. Уже реализовано 107 таких проектов", - рассказала она.



Зампред подчеркнула, что с начала года в Московской области уже реализовано 30 инвестиционных проектов технологического суверенитета. Объем инвестиций по ним составляет более 58 млрд рублей. Всего в этом году планируется запустить 89 инвестпроектов, с суммарным объемом инвестиций более 86 млрд рублей и созданием более 8 тыс. рабочих мест.

"Не менее амбициозные планы у Подмосковья на 2025 и последующие годы: к реализации в регионе в этом периоде уже запланировано более 140 проектов технологического суверенитета. Общий объем заявленных инвестиций по этим проектам оценивается почти в 120 млрд рублей. При этом цифры могут измениться, поскольку инвестблок регионального правительства активно ведет работу по привлечению новых инвесторов в сфере импортозамещения", - подчеркнула Зиновьева.



По ее словам, проекты импортозамещения реализуются по разным направлениям: беспилотные авиационные системы, машиностроение, пищевая промышленность, оборудования различного назначения, фармацевтика и медицина. Есть крупные проекты в регионе и в электронной промышленности. Так, в ОЭЗ "Дубна" уже ведет производственную деятельность компания "Ядро фаб Дубна". В рамках своего инвестпроекта компания запускает полный цикл производства серверов и систем хранения данных, планшетов, клиентских систем и телекоммуникационного оборудования.

Поддержка проектов технологического суверенитета

Зиновьева рассказала, что компании, реализующие проекты в импортозамещении, могут использовать ряд мер поддержки для своего бизнеса. Так, одной из наиболее востребованных является предоставление земельного участка для размещения производства на льготных условиях в рамках программы "Земля за 1 рубль". Программа позволяет получить в аренду участок за 1 рубль в год и выкупить его через три года за 15% от кадастровой стоимости.

"Сегодня в рамках этой программы уже предоставлено 211 земельных участков для 163 инвесторов. Общий объем инвестиций превышает 122 млрд рублей, это более 13 тыс. рабочих мест", - подчеркнула зампред.



Помимо этого, инвесторы пользуются услугами предоставления льготных займов от Фонда развития промышленности. По его региональным программам можно получить до 150 млн рублей на срок до 7 лет, процентная ставка составит до 5%. Федеральные программы позволяют получить более крупную сумму, до 5 млрд рублей. Максимальных срок по их займам составляет так же, как и в регионе - 7 лет, а ставка - до 7% в год.

Она добавила, что инвесторам, реализующим проекты импортозамещения, как и остальным предпринимателям региона, доступен сервис "Путь инвестора". Технически он представляет собой дорожную карту по реализации проекта. Для каждого потенциального предприятия карта составляется индивидуально. Инвестор может в режиме реального времени онлайн видеть, на какой стадии находится его проект, и какая именно задача по его реализации решается в данный момент.

"Особенность сервиса в том, что инвестору больше нет необходимости самостоятельно решать текущие задачи по проекту. Проект ведет персональный менеджер - специалист инвестиционного блока подмосковного правительства: от подбора земли до запуска и дальнейшего развития предприятия. Менеджер берет на себя весь функционал по решению задач проекта. Все возникающие вопросы инвестор задает персональному менеджеру. Фишка сервиса в том, что бизнесмен может отправить заявку, выбрав сразу несколько направлений развития инвестпроекта", - пояснила Зиновьева.



О привлечении инвестиций

В целом, по словам зампреда, на сопровождении инвестиционного блока правительства Московской области постоянно находится свыше 1 тыс. проектов. Ежегодно в регионе запускается порядка 450 проектов.

"На сегодняшний день мы сопровождаем проекты с суммарным объемом инвестиций более 2 трлн рублей. Запуск всех этих предприятий позволит создать более 250 тыс. рабочих мест", - сказала зампред.



При этом, продолжила Зиновьева, в инвестиционной сфере в регионе активно участвует не только российский бизнес, но и иностранные инвесторы из дружеских стран. Например, в ОЭЗ "Дубна" работает компания с индийским капиталом "ПСК Фарма" - крупнейший производитель фармпродукции, который также в полном объеме выполняет перед регионом свои обязательства по офсетам. С ней заключено два офсетных контракта. В рамках первого предприятие уже поставило в лечебные учреждения региона 236,5 тыс. упаковок лекарственных препаратов на общую сумму свыше 623 млн рублей.