МИД подтвердил заинтересованность РФ в создании совместных самолетов с Минском

Россия заинтересована в расширении участия Белоруссии в создании совместных самолетов. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что такая перспектива полностью отвечает задачам укрепления технологического суверенитета и углубления промышленной кооперации в Союзном государстве.

Замглавы МИД рассказал, что уже налажено эффективное взаимодействие с Минским заводом гражданской авиации №407, который производит компоненты для российского среднемагистрального самолета МС-21. Страны планируют увеличить объем заказов, а также расширять номенклатуру изделий, изготавливаемых для лайнера на белорусских предприятиях.

Галузин добавил, что российские и белорусские специалисты работают над совместным проектом по производству легких самолетов, высоко востребованных для создания современной разветвленной сети межрегиональных авиационных маршрутов.

В апреле стало известно, что Россия и Белоруссия подпишут соглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета «Освей».