В РФ на развитие виноделия выделят свыше 4 млрд рублей

Финансирование федерального проекта, направленного на развитие виноградарства и виноделия в России, в 2024 году составит более 4 млрд рублей.

Об этом рассказала заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина на Кавказском инвестиционном форуме.

"Что касается мер государственной поддержки, третий год у нас идет реализация отдельного федерального проекта в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства. В него мы собрали все основные меры господдержки, которые направлены на виноградарство и виноделие. Финансирование уже второй год у нас составляет 3,5 млрд рублей - это федеральное финансирование и плюс еще идет софинансирование со стороны регионов. Общий объем финансирования - более 4 млрд рублей на это направление", - сказала Федина.



Она отметила, что з. "Будем надеяться, что федеральный проект будет также способствовать развитию отрасли", - добавила Федина.

О форуме

Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 - "Большой Кавказ - от моря до моря".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.