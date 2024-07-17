Китай откроет в Якутии завод по сборке спецтехники

Tongjiang Hezhe Zhanqi (Китай) планирует до конца 2024 года открыть в Якутске завод по сборке спецтехники. Компания производит большой модельный ряд автомобилей у себя на родине: от вездеходов до энергосберегающей техники.

Завод по сборке и выпуску специализированной техники и автомобилей планируется открыть китайская компания в столице республики – Якутске. Tongjiang Hezhe Zhanqi (КНР) наметила запуск объекта на конец 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Якутии.

В Поднебесной компания специализируется на выпуске тяжелой техники, вездеходов, автомобилей-пикапов, грузовиков. энергосберегающей техники, а также экологичных автомобилей. Какая именно линейка будет выпускаться в Якутске пока неизвестно.

В дальнейшем Tongjiang Hezhe Zhanqi намерена сделать сеть таких заводов на территории РФ и открыть филиала в Москве. Сейчас под завод рассматривают готовое помещение с подведенными коммуникациями в Якутске. Китайцы готовы выкупить объект, чтобы на его базе запустить свое предприятие.