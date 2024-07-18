В России импортозаместили смываемую втулку для туалетной бумаги

Предприятие по производству бумажных санитарно-гигиенических изделий "Архбум тиссью групп", которое выпускает туалетную бумагу под брендом Soffione, разработало первую в России смываемую втулку.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе предприятия.

"Группа компаний Архангельского ЦБК усиливает работу над импортозамещением. Дочерняя компания комбината - ООО "Архбум тиссью групп" (Калужская область) вывела на рынок продукты линейки туалетной бумаги бренда Soffione со смываемой втулкой, технология производства которой была впервые разработана в России компанией в содействии с испытательным центром кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (САФУ)", - говорится в сообщении.



Как убедился корреспондент ТАСС, туалетная бумага Soffione со смываемой втулкой уже есть в продаже в российских магазинах.

Сырьем для производства продукции "Архбум тиссью групп" является первичная беленая целлюлоза хвойных и лиственных пород древесины производства Архангельского ЦБК.

Уточняется, что втулка не содержит вредных для окружающей среды компонентов.

"Ее полное растворение осуществляется в течение 7 секунд (легко распадается с первого смывания водой), что не создает рисков появления засоров канализационных труб", - подчеркнули в компании.



В июне 2023 года замглавы Минпромторга Михаил Юрин в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил, что министерство в ближайшее время планирует решить вопрос с производством в РФ смываемой втулки для туалетной бумаги.

Предприятие "Архбум тиссью групп" производит бумагу-основу и санитарно-гигиенические изделия. В настоящее время компания успешно реализует продукцию в России, странах СНГ под собственным брендом Soffione.