Отечественный аналог Microsoft Exchange получит новые инвестиции

Российская IT-компания «Система безопасных коммуникаций» (СБК), владеющая правами на платформу CommuniGate Pro, получила инвестиционную поддержку. Александр Калинин, экс-президент Национальной компьютерной корпорации (НКК), вложился в компанию и возглавил её совет директоров.

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Платформа CommuniGate Pro, разработанная Владимиром Бутенко в 1997 году, является российским аналогом Microsoft Exchange и включает в себя такие сервисы, как почтовый сервис, IP-телефонию, контакт-центр и внутренний чат. Продукт успешно использовался в крупных корпорациях и государственных организациях, таких как РЖД, «Газпром» и «Росатом». Однако после смерти Бутенко в 2018 году начались юридические споры за права на программу, что затормозило её развитие. В начале 2024 года суд окончательно признал права на CommuniGate Pro за дочерью разработчика, Анной Бутенко, которая передала их СБК.

Александр Калинин, продав свою долю в «Смарт Холдинге» в 2023 году, сосредоточился на новых инвестиционных проектах. Став акционером и председателем совета директоров СБК, он планирует направить свои ресурсы и опыт на стратегическое развитие компании, улучшение взаимодействия с клиентами и расширение команды разработчиков. Финансовые вливания будут использованы для модернизации и обновления ключевого продукта, что позволит CommuniGate Pro вернуть лидирующие позиции на рынке.

По оценкам экспертов, к концу 2023 года российский рынок корпоративных коммуникаций составил 81 млрд рублей и имеет потенциал удвоиться в ближайшие пять лет. В условиях растущего спроса на импортозамещающие продукты, инвестиции в проекты, такие как CommuniGate Pro, кажутся особенно перспективными. CommuniGate Pro также имеет все шансы стать заметным игроком на рынке корпоративных коммуникаций в России.