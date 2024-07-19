Эксперт: сбой в работе ПО Microsoft показал значимость импортозамещения в России

То, что глобальный сбой в работе ПО Microsoft не задел российские авиакомпании и аэропорты, может говорить о том, что программа импортозамещения показала свою эффективность и независимость от западных поставщиков, считает руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко.

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Напомним, в пятницу из-за сбоев в работе ПО Microsoft остановилась работа аэропортов по всему миру. Сбои стали причиной отмены как минимум 130 и задержки более 200 рейсов различных авиакомпаний.

В Росавиации сообщили, что российские авиакомпании и аэропорты работают штатно, полеты выполняются по расписанию, поскольку еще несколько лет назад стали переходить на российское специализированное программное обеспечение.

В аэропорту "Внуково", в частности, "РГ" подтвердили, что не используют какие-либо облачные платформы, в том числе Microsoft Azure. Кроме того, аэропортом был проведен ряд мероприятий, обеспечивающих стабильную работу всех необходимых сервисов, несмотря на введенные в отношении российских компаний санкции.

"Всех подробностей работы ПО в наших аэропортах я не знаю, это специфический вопрос, тем более, имеющий стратегическое значение для авиаотрасли и перевозок. Но известно, что практически все крупные аэропорты и авиакомпании уже давно работают на отечественном ПО", - пояснил Величко.



По его словам, это касается и систем бронирования билетов, и регистрации пассажиров на рейсы, и обработки багажа.