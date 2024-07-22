Титов призвал поддерживать бизнес РФ на китайских платформах

Председатель российской части российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов призвал оказать поддержку бизнесу РФ на китайских площадках Taobao, Amazon и TikTok.

Об этом сообщили ТАСС в его пресс-службе.

"Интерес к российским товарам [в КНР] говорит о том, что нужно более активно работать в этом направлении. Необходимо поддержать российские торговые дома, которые поставляют эти товары для китайских потребителей. Сегодня это и государственные институты, такие как Российский экспортный центр, и отдельные компании. Важно расширять практику их поддержки на медиа и интернет платформах Китая, таких как Taobao, Amazon, TikTok", - отметил он. "Не так давно лидеры наших стран в рамках визита [президента РФ] Владимира Путина в Китай открывали Российско-китайское Экспо, - напомнил Титов. - Выставка оставила сильные впечатления, такого количества российских компаний и китайских гостей, которые хотели познакомиться с российскими товарами, пожалуй, еще не было".



Титов находится в КНР с деловым визитом c 21 по 25 июля.