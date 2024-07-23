Мишустин назвал импортозамещение важнейшей задачей в станкостроении

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал важнейшей задачу по импортозамещению в сфере станкостроения.

"Очень важно, что идет процесс импортозамещения. Конечно, в станкостроении это не просто сделать в очень короткий срок, но восстановление компетенций в станкостроении - это важнейшая задача", - сказал Мишустин во время посещения завода "Дальэнергомаш" в Хабаровске.

Он отметил уникальность оборудования, которое производится на заводе.

"Оборудование уникальное - нагнетатели, технологические оснастки <...> - все нужно для горной промышленности, нашей химической промышленности", - сказал премьер, добавив, что среди заказчиков продукции завода - крупнейшие российские компании.



Мишустин выразил надежду, что на продукцию предприятия будет спрос.

"Самое главное - успехов в импортозамещении", - напутствовал премьер-министр.



Хабаровский машиностроительный завод "Дальэнергомаш" специализируется на производстве компрессорного, нагнетательного и энергетического оборудования. Продукция завода востребована предприятиями металлургического комплекса и химической промышленности. Предприятие работает с 2004 года. Выручка за 2023 год составила 690 млн рублей, план на 2024 год - 1,2 млрд рублей. Доля экспорта в среднем составляет 12%. Продукция поставляется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Грузию, Индию.

На предприятии идет обновление производственных комплексов, в том числе за счет отечественного оборудования. С 2021 года завод является участником национального проекта "Производительность труда", в рамках которого была проведена оптимизация потока по изготовлению редуктора нагнетателя АЭРО-IM.