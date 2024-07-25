Минздрав зарегистрировал новый отечественный аналог «Оземпика»

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало третий отечественный инъекционный препарат для лечения диабета с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид, он является аналогом датского препарата "Оземпик", следует из данных, опубликованных в государственном реестре лекарственных средств.

Соответствующая запись появилась в реестре 12 июля. Согласно регистрационному удостоверению, препарат был создан российской компанией "ПСК Фарма". Ввод в гражданский оборот разрешен до конца 2024 года.

Ранее в 2023 году Минздравом РФ были зарегистрированы два других препарата с МНН семаглутид, созданные компаниями "Промомед" и "Герофарм"

Семаглутид, названный в 2023 году "главным открытием года" редакцией научного журнала Science, представляет собой один из рукотворных аналогов пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. В прошлом его синтетические аналоги применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты и в качестве эффективного, но очень дорогостоящего средства для снижения веса.