В Приморье появится цех для обработки металлоконструкций

В районе Большого Камня инвестор готов возвести предприятие по обработке металлоконструкций. Ожидается, что объект поможет создать свыше 100 новых рабочих мест в Приморском крае.

В промышленном парке «Большой Камень» в Приморском крае планируют построить цех для обработки металлоконструкций. Соглашение с новым потенциальным резидентом уже подписано – это ООО «Восточная Сталь». Компания намерена возвести цех горячего цинкования металлоконструкций. Об этом EastRussia сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

ООО «Восточная Сталь» специализируется на обработке металлоконструкций для судостроения, дорожного, энергетического и промышленного строительства. Для возведения цеха компания планирует уже в этом году арендовать землю площадью до 15 гектаров. Общий объем вложений в предприятие составит около трех млрд рублей.