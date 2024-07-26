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Ростех протестировал отечественные маршрутизаторы для банкоматов

Дочерний банк Ростеха завершил пилотное тестирование сервисных маршрутизаторов для банкоматов, произведённых НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника». Устройства продемонстрировали полное соответствие техническим требованиям и могут в будущем заменить импортные аппараты в российских банках.

Ростех протестировал отечественные маршрутизаторы для банкоматов
© РИА Новости

Сервисные маршрутизаторы предназначены для обеспечения связи между банкоматами и процессинговым центром через проводные или беспроводные сети с поддержкой шифрованных туннелей. Оборудование работает на отечественном программном обеспечении и имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

По словам директора по цифровой трансформации НПП «Исток» им. Шокина Виталия Александрова, оборудование обеспечивает высокий уровень безопасности передачи данных. Тестирование проводилось совместно с НОВИКОМом, и в ближайшем будущем планируется полное переоборудование банкоматов маршрутизаторами НПП «Исток».

Импортозамещение
Виталий Александров
НПП "Исток" им. А.И. Шокина
Росэлектроника
Ростех