В Удмуртии запустили производство моцареллы

В Завьяловском районе, в селе Бабино, запустили новый цех по производству мягких и полутвердых сортов сыра.

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По итальянской рецептуре и технологии здесь будут производить такие востребованные продукты молочной ферментации, как моцарелла, буррата, страчателла и качотта в классическом варианте и с различными добавками. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

С введением в строй нового производственного корпуса местное сельхозпредприятие рассчитывает на увеличение переработки сырого молока на 2 190 тонн в месяц и производства до 250 тонн сыров. Кроме того, цех даст дополнительно пять рабочих мест.